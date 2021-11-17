Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что испытания Россией противоспутниковых систем угрожают безопасности космической миссии Евросоюза. Об этом Бреттон написал у себя в Twitter.

«Как еврокомиссар, отвечающий за космическую политику Евросоюза и, в частности, за Galileo и Copernicus, я присоединяюсь к решительному осуждению проведенного Россией испытания, приведшего к уничтожению спутника на низкой орбите», — написал он.

По его словам, испытания привели к появлению значительного количества мусора, размер которого угрожает космической деятельности ЕС и европейским астронавтам. Бреттон отметил, что спутники и космонавты ЕС не пострадали.

Еврокомиссар в связи с этим предложил разработать новую стратегию в области космоса и обороны. (Газета.Ру)