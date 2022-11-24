Лидеры ЕС в конце 2023 года примут решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, все зависит от выполнения республикой 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Мы очень внимательно следим за этим процессом (выполнением 12 рекомендаций — прим. ТАСС). Время пока есть, так как согласно календарю мы оценим имплементацию рекомендаций весной следующего года. Формальное мнение Еврокомиссии ожидается в октябре и только после этого наши лидеры в конце следующего года в рамках Евросовета обсудят прогресс Грузии и других стран, желающих стать членами [ЕС]», — сказал дипломат.

Глава европейской миссии в Грузии добавил, что власти республики разработали амбициозный план по выполнению рекомендаций и работа в этом направлении продолжается. Он выразил надежду, что реформы будут осуществлены с участием как правящих кругов, так и оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственного сектора.

Лидеры Евросоюза 23 июня определили 12 рекомендаций для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.

Парламент Грузии в двух чтениях уже принял закон об олигархах. Во втором чтении одобрено создание антикоррупционного бюро. Законодатели приняли изменения, касающиеся процедуры утверждения омбудсмена. В первом чтении приняты поправки в Конституцию Грузии для утверждения генерального прокурора. В первом чтении одобрена избирательная реформа, подразумевающая внедрение электронных урн для голосования к парламентским выборам 2024 года.