США оказали ведущую роль в деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в интервью Общественному телеканалу страны.

Он также отметил роль Франции и России, однако выступил с критикой в адрес последней. Симонян напомнил, что между Арменией и Россией заключен договор о дружбе и взаимной помощи, и по его словам, армянская сторона ждет более ощутимых действий, а не заявлений.

Ранее с осуждением работы Организации стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он заявил, что организация не выполнила требование страны о помощи. «Каковым было наше ожидание, и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск из суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым, до сих пор оно не выполнено», — констатировал он, добавив, что такая реакция «не удовлетворяет Ереван». Кроме того, Григорян пригрозил выходом страны из военного блока.

В ответ на критику армянской стороны глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что организация «пока не достает шашку» и старается урегулировать напряженность между Ереваном и Баку мирным путем.

В субботу, 17 сентября, в Армению прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе визита она встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности. (moscowtimes.ru)