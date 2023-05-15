В Дубаи скоро появится улица, где люди смогут ежедневно наслаждаться прогулками под дождем.

Как пишет Khaleej Times, уникальный объект простирается на один километр и сейчас находится на стадии строительства.

Дизайнеры разместили на улице небольшие закругленные навесы в красно-белый горошек во французском стиле. Температура здесь будет контролируемая и будет удерживаться на отметке 27 градусов Цельсия, влажность воздуха составит 60%, а скорость ветра будет достигать пяти километров в час.

В домах на этой улице интегрировали систему климат-контроля, что позволит искусственно создавать не только дождь, но и снегопад. Эта улица подарит жителям и гостям города европейскую атмосферу.

Для доступа к этой улице нужно будет пройти через курортный отель с рестораном. Чтобы насладиться дождливой погодой, посетители должны заказать что-нибудь из меню или забронировать номер. (УНИАН)