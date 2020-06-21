В Египте заявили, что парламент поддержит решение президента о вмешательстве в Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Соответствующее заявление он сделал в рамках посещения подразделений сухопутных войск на базе в Сиди-Баррани, которая находится недалеко от границы с Ливией.

По его словам, любое вмешательство Египта в Ливии будет нести цель обеспечения безопасности границ, а также завершения кровопролития и «запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН».

Египетский лидер подчеркнул, что власти не допустят захвата стратегически важных города Сирт и муниципалитета Эль-Джуфра, контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА).

В парламенте страны подчеркнули, что поддержат любое принятое в отношении Ливии решение ас-Сиси.(Газета.Ru)