В Египте открылась крупнейшая военная база в регионе Красного моря

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 15 января торжественно открыл крупнейшую военную базу в регионе Красного моря на юге страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что военная база Беренис расположена на побережье Красного моря в нескольких сотнях километров от границы с Суданом.

Там разместились военно-морская и военно-воздушная базы.

Отмечается, что стратегическая цель создания военной базы Беренис — защита и безопасность южного побережья Египта, защита экономических инвестиций и природных ресурсов, противостояние угрозам безопасности в Красном море, а также обеспечение международного морского пути во всей акватории Красного моря.

| 2020-01-16T00:32:23+00:00 16 января 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss