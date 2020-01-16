В Египте открылась крупнейшая военная база в регионе Красного моря

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 15 января торжественно открыл крупнейшую военную базу в регионе Красного моря на юге страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что военная база Беренис расположена на побережье Красного моря в нескольких сотнях километров от границы с Суданом.

Там разместились военно-морская и военно-воздушная базы.

Отмечается, что стратегическая цель создания военной базы Беренис — защита и безопасность южного побережья Египта, защита экономических инвестиций и природных ресурсов, противостояние угрозам безопасности в Красном море, а также обеспечение международного морского пути во всей акватории Красного моря.