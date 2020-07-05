В Эфиопии убийство певца привело к беспорядкам

Во время протестов в Эфиопии, вспыхнувших после убийства популярного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа, погибли не менее 166 человек. В штате Оромия погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников служб безопасности, сообщил в воскресенье, 5 июля, начальник региональных сил безопасности Джибрил Мохаммед. Еще десять человек, среди них два полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе. Число жертв может возрасти, поскольку в больницах находится множество пострадавших.

По данным полиции, подавляющее большинство погибших стали жертвами межобщинных столкновений. В ходе продолжающихся уже несколько дней протестов задержаны десятки человек, в том числе оппозиционный политик Джавар Мохаммед.

34-летний Хаакаалуу Хундессаа был застрелен вечером 29 июня в Аддис-Абебе. Мотивы преступников пока неясны, арестованы два подозреваемых. Сторонники Хундессаа обвиняют в его убийстве силовиков и заявляют о политических мотивах преступления. По данным СМИ, музыкант ранее неоднократно получал угрозы. В своем творчестве Хундессаа призывал предоставить больше прав этнической группе оромо, к которой он принадлежал. В 2018 году его песни стали гимном протестного движения, которое в конечном итоге привело к отставке премьер-министра Хайлемариама Десаленя. (DW)