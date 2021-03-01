В ДР Конго 14 человек погибли от неизвестной болезни

Депутаты из провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго (ДРК) обратились к спикеру национального парламента с просьбой принять экстренные меры по поводу эпидемии неизвестной болезни в регионе, сообщает местное издание Actualite.

«Группа депутатов из Кванго встретилась со спикером парламента (Кристофом Мбозо) по поводу происходящего в провинции, а именно на территории Касонго-Лунда. Неизвестная болезнь убивает наших земляков, уже погибли 14 человек. Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно», — сообщил парламентарий Паси Запамба.