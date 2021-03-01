В ДР Конго 14 человек погибли от неизвестной болезни

Депутаты из провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго (ДРК) обратились к спикеру национального парламента с просьбой принять экстренные меры по поводу эпидемии неизвестной болезни в регионе, сообщает местное издание Actualite.
«Группа депутатов из Кванго встретилась со спикером парламента (Кристофом Мбозо) по поводу происходящего в провинции, а именно на территории Касонго-Лунда. Неизвестная болезнь убивает наших земляков, уже погибли 14 человек. Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно», — сообщил парламентарий Паси Запамба.
Губернатор провинции Жан-Мари Пти-Пти в свою очередь сообщил агентству Франс Пресс, что первый случай неизвестной болезни был выявлен месяц назад. Ее жертвами пока становились только пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет.(РИА Новости)
| 2021-03-01T22:03:33+04:00 1 марта 2021, 23:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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