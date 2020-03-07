В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки

По его словам, украинские силовики также выпустили по поселку Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки семь мин калибра 120 миллиметров.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Республики объявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые определяют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются (ria.ru)