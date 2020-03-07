В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Донецк. Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра», — сказал представитель ДНР.
По его словам, украинские силовики также выпустили по поселку Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки семь мин калибра 120 миллиметров.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Республики объявили о независимости после госпереворота на Украине. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые определяют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются (ria.ru)