В дни праздника Новруз полиция будет работать в усиленном режиме

В целях предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, в связи с исполнением решением Оперативного штаба при Кабмине, сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном режиме.

Как сообщили в МВД, полиция продолжит работать в усиленном режиме и в праздничные дни Новруза.

Так, согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, личный состав органов внутренних дел с целью охраны общественного порядка в дни празднования Новруза с 20 до 27 марта перейдет на усиленный режим.

| 2020-03-18T16:25:11+00:00 18 марта 2020, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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