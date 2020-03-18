В дни праздника Новруз полиция будет работать в усиленном режиме

В целях предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, в связи с исполнением решением Оперативного штаба при Кабмине, сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном режиме.

Как сообщили в МВД, полиция продолжит работать в усиленном режиме и в праздничные дни Новруза.

Так, согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, личный состав органов внутренних дел с целью охраны общественного порядка в дни празднования Новруза с 20 до 27 марта перейдет на усиленный режим.