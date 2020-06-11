В деревню, в глушь! — карантин увеличил спрос на посуточный съем загородных дач

Организуемый правительством под занавес недели карантин с полным запретом на выход из дома повысил спрос на посуточную аренду загородных дач. Провести летний отпуск за городом этим летом планирует большинство городских жителей.

При этом каких-то особых запросов у большинства желающих снять загородные дома на время карантина эксперты не наблюдают. По их словам, арендатор ищет дом с хорошей территорией, развитой инфраструктурой, проведенными коммуникациями и стандартными удобствами. Понятно, что требования к съемному загородному жилью зависят от платежеспособности клиентов, более состоятельные граждане не довольствуются стандартным набором удобств, желая видеть на территории арендованного участка бассейн, а само загородное жилье должно находиться как можно ближе к морю.

Специалисты недвижимого рынка советовали желающим прожить лето за городом начинать поиск дачи уже весной, поскольку к текущей цене аренды летом прибавится 15-20%, да и выбор будет не тот. Эксперты, кстати, отмечают растущий интерес к ближайшим к побережью дачам. Вот только спрос на такие в разы превышает предложение.

«Спрос на загородные дома с садовыми участками традиционно стартует уже в конце мая, — сказал # эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев. — При этом пандемия и введенный в этой связи правительством карантинный режим привел к тому, что спрос на дачи в окрестностях столицы резко вырос. Безусловно, сложившаяся ситуация серьезно повлияла также на суточный съем дачной недвижимости, повысив цены в этом сегменте».

По его словам, с того самого дня, когда в столице было ограничено передвижение людей из-за коронавируса, состоятельные граждане начали интересоваться не только съемом загородных дач, но также арендой недвижимости в районах страны. И это легко понять, поскольку люди не хотят оставаться в тесных городских квартирах, а имеющие возможность выехать за город граждане пользуются ею в полной мере.

«В то же время с начала решения на въезд и выезд для лиц, зарегистрированных в столичном округе, спрос на аренду квартир в столичном жилом фонде заметно уменьшился. Одной из основных причин этого стало возвращение студентов в регионы, поскольку закрылись вузы и арендовать квартиры в Баку им уже незачем. Полагаю, до восстановления деятельности средних и высших учебных заведений спрос на загородные дома продолжит расти. Уже сегодня цены в этом сегменте аренды выросли почти на 30% процентов из-за повышенного спроса». Такое положение на рынке аренды продолжится до нормализации эпидемиологической ситуации и устранения карантина, считает собеседник.

Цены на аренду таких объектов зависят от многих параметров, в частности, на стоимость влияет место расположения, ремонт, площадь и прочие условия, потому назвать точные расценки сложно, — сообщил в беседе с редакцией исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов. В прошлые годы месячная аренда стоила 1000 — 1500 манатов, но есть и более дорогие варианты для состоятельных клиентов с месячной арендой в 7 тыс. манатов и больше. Как уже говорилось, формирование цены — дело тонкое и зависящее от различных обстоятельств. «При этом надо понимать, что дешевое жилье зачастую лишено условий и ремонта. Обычно объекты хорошего уровня имеет соответствующие арендные ставки», — считает эксперт.

По мнению нашего собеседника, быстрее и надежнее работать через риэлтора, готового по запросу клиента представить на выбор различные варианты жилья. В случае самостоятельного поиска важна осторожность и предупредительность.

«Когда вы приходите и смотрите дом, вы должны проверить, есть ли вода, газ, включаются ли электроприборы, в каком состоянии мебель, посмотреть, не скрипят ли двери, как они закрываются, как работают автоматические ворота. Собираясь заплатить деньги, необходимо тщательно проверить возможные риски » — объясняет Азадов, отмечая при этом, что владельцы недвижимости заинтересованы сдать ее на весь сезон и такие клиенты могут рассчитывать на скидки. При этом суточная аренда дач, безусловно, обходится дороже.

Конечно, снять дачу можно и самостоятельно, но воспользовавшись услугами риэлтора, клиенты избавляют себя от всяческих рисков. Ведь по идее, риэлтерская компания обязана отследить все правовые стороны и риски предстоящей сделки, уделив особое внимание договору. В нем желательно прописать все условия, даже на первый взгляд несущественные — сроки заезда и выезда с дачи, кому достанется урожай с огорода, привезут ли животных, чья забота коммунальные платежи, график посещения дома хозяевами, фамилии всех проживающих и прочее. Еще один важный документ — акт приема-передачи, описывающий все ценное имущество в доме, вплоть до фотографирования царапин и сколов во избежание будущих споров.

Казалось бы, обратиться в профильную компанию проще простого, однако, по оценкам Азадова, работающие в черте Баку риэлторы чаще всего не располагают полноценной базой данных о дачных объектах за чертой города: «Такой информацией, как правило, обладают физические лица, занимающиеся риэлтерской практикой в том или ином районе, куда обращается клиент. Эти лица не затрудняют себя составлением сопутствующей документации и правовой стороной предстоящей сделки. Проще говоря, «маклеры» ограничиваются помощью в поисках недвижимости и клиентов, требуя за услугу половину месячной аренды. Как правило, дачи арендуются на сезон».

Бремя оплаты риэлтерских услуг львиной своей частью ложится на владельца недвижимости. Такой практики придерживаются не только частные лица — услуги риэлтерских компаний стоят несколько больше, но строятся на похожем механизме. Обращаясь в риэлтерскую компанию, арендаторы также платят за услуги, но основная часть трат приходится на владельцев объектов», — сказал он, отметив при этом, что доля спроса на услуги профессиональных компаний в этом сегменте рынка невысока. Если же обратиться к аренде недвижимости в целом, на риэлтерские компании приходится лишь 10% реализуемых сделок. Таким образом, можно заключить, что аренда приморских дач происходит у нас без необходимой сопроводительной документации, что говорит о высоком уровне риска.