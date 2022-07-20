Жара в Дании побила июльский температурный рекорд, установленный 81 год назад, в 1941 году. В среду на западе полуострова Ютландия столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса, сообщает в среду Метеорологический институт Дании.

Абсолютный рекорд для всей Дании был зарегистрирован в августе 1975 года там же, в западной части Ютландии, в городе Холстебру, — тогда температура поднялась до 36,4 градуса.

Что касается июля в целом, то самым теплым он был в 2006 году, когда среднесуточная температура по стране была 19,8 градуса.