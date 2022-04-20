В честь 96-летия и платинового юбилея Елизаветы II компания Mattel выпустила куклу Barbie по образу и подобию королевы. Об этом пишет издание People.

Вдохновленная одним из ее самых знаковых образов, кукла «Королева Елизавета II» одета в платье цвета слоновой кости и голубую ленту, украшенную орденскими знаками. Ансамбль дополнен сверкающей тиарой, созданной по мотивам тиары с бахромой королевы Марии, которую королева Елизавета надевала на свадьбу с принцем Филиппом.

Кукла «Королева Елизавета» появится в продаже в день рождения королевы и будет стоить $75. Серия Barbie Tribute Series была запущена в прошлом году, и первая кукла коллекции была посвящена культовой актрисе Люсиль Болл, ставшей одной из первых телеведущих, проложивших женщинам путь в сферу развлечений.