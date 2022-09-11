Власти Черногории выступили за введение визового режима для россиян. Такое предложение озвучил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич, пишет издание Dan.

Глава МИД считает, что в этом вопросе Черногория должна действовать согласованно с Евросоюзом. Ранее Совет ЕС отменил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией из-за продолжающейся войны в Украине. Новые правила начнут действовать с 12 сентября. Теперь шенген будет стоить 80 евро, для заявки потребуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличится как минимум до 15 дней.

Если правительство Черногории поддержит предложение министра, то граждане РФ смогут въезжать в страну только на основании визы.

С 2008 года между Россией и Черногорией действует соглашение о безвизовых поездках. Сейчас россияне имеют право посещать страну и находиться там до 30 дней на основании загранпаспорта.

По данным издания, с 1 июня по 14 августа 2022 года границу Черногории пересекли 48 193 гражданина РФ. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, когда в страну въехали 41 802 россиянина.

После начала войны в Украине Черногория, как и другие страны Европы, закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Добраться туда из Москвы можно стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай, Белград.