В чем разница между Ким Кардашьян и Атой Абдуллаевым?

Ким Кардашьян в преддверии Рождества решила порадовать поклонников и подарить им деньги. О своем намерении она рассказала на странице в Twitter, отметив, что 2020 год выдался довольно сложным. Кардашьян написала, что многие люди в предпраздничные дни обеспокоены, чем платить за аренду, на что купить продукты к праздничному столу и подарки детям. В общей сложности блогер планирует раздать полмиллиона долларов.

Ким Кардашьян попросила поклонников под ее постом оставлять тег-номер платежного сервиса Cash App. Отметим, что за 17 часов с момента публикации пост набрал более 210 тысяч комментариев. Выполнит ли Ким свое обещание в полном объеме, покажет время. В любом случае очевидно, что возможности для этого у нее есть. Она платит налоги и не скрывает своих доходов.

А вот объем реальных доходов Аты Абдуллаева, который за свою бурную жизнь представал в разных ипостасях, не гнушаясь даже помогать полиции в задержании участников митингов оппозиции, а теперь называет себя блогером, остается неизвестным. И тем не менее, этот господин тоже решил поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости.

Нет, он не ударился в благотворительность, но также, как и Кардашьян, пообещал своим подписчикам денег. Общий объем средств, с которыми готов расстаться Абдуллаев, не указывается. Известно лишь, что он готов дать каждому. По три или четыре тысячи манатов. Из рук в руки. Чистыми, после вычета налогов, надо полагать. Источником новости. как обычно бывает, стал сам Ата. Он разместил соответствующее видео в социальных сетях.

Правда, в отличие от Ким, Ата выдвинул условие. Даст он только тем, кто сумеет удовлетворить его желание. Какое? А сам Абдуллаев и поведал о нем. Мол, сообщайте мне, все жаждущие обрести сумму солидную, о выкрутасах чиновников зажравшихся и на карантинные нормы прибором положивших. «Того, кто сообщит мне о месте пребывания отпрысков чиновников, ждет награда в три тысячи манатов», — заявляет Абдуллаев из темноты авто, где заснято это нашумевшее видео.

Потом, видимо, решив уточнить детали всей этой акции, Ата добавил еще немного слов. «Видео, на котором глава исполнительной власти или его заместитель, а также их дети, запечатлены на устроенном ими торжестве, за праздничным столом оценивается в четыре тысячи манатов! Видео показывают лично мне, не пересылают, а именно показывают, после чего я вручаю указанную сумму», — сообщил Абдуллаев.

Суммы, которыми он соблазняет граждан, немалые. Трудно будет какому-то официанту или иному работнику объекта, где решат покутить чиновники или их дети в запретную пору, удержаться от соблазна легкого и быстрого заработка. Другое дело, что подменяет Ата Абдуллаев единолично, как ни крути, собой деятельность целого ряда структур. Начиная от районного управления полиции до прокуратуры и санитарных служб и его могущества TƏBIB.

За такое самоуправство, за влезание на чужой рынок, вряд ли кто-то похвалит Абдуллаева. Кроме того, вполне может возникнуть вопрос — а как он планирует отбивать потраченные средства? Понятно же, что раз это не благотворительность, то значит перед нами банальный бизнес. Соответственно, Ата планирует заработать на каждом видео больше 3-4 тысяч манатов. Кто их ему заплатит? Хороший вопрос, и версий ответа на него много. Например, он вполне может планировать получить взятку от героев приобретенного видео в размере, в несколько раз превышающем его затраты на покупку этого «кино».

Стало быть, выступление данного господина вполне может заинтересовать наши правоохранительные органы, в огород которых он и бросил камень. Тем более, что возникает резонный вопрос об источниках богатства Абдуллаева, готового платить за компромат тысячи манатов. Он же не Ким Кардашьян, не позировал обнаженным для журнала «Плейбой». Да и утечки в сеть его домашнего секс-видео с участием бой-френда, как у Ким, у него не было. Кто ему платит, за какие удовольствия и услуги — весьма интересный и остающийся открытым вопрос. Ответ на который и позволит выявить, кто же в данном случае и для чего решил стать негласным спонсором аттракциона невиданной щедрости.