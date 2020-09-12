В Чехии за сутки зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

Рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом нового типа зафиксирован 12 сентября в Чехии. За прошедшие сутки в республике выявлено 1 447 заразившихся, что на 65 больше показателя предыдущего дня, когда было зарегистрировано 1 382 случая заражения. Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу национальное министерство здравоохранения.

Чешские медики четвертые сутки подряд регистрируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции. Они стали рекордными для стран Центральной Европы. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 33 860. За последние более чем полгода от вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 450 жителей, 21 150 вылечились.

На данный момент в Чехии находятся 12 260 пациентов с коронавирусом, что также является рекордным показателем. Госпитализированы 264 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом.