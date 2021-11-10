Прокуратура Праги обратилась в среду в нижнюю палату парламента Чехии с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности нынешнего премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, подозреваемого в финансовых махинациях, сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала.

«Горпрокуратура Праги направила в нижнюю палату парламента Чехии обращение с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности депутата по уголовному делу, известному в медиальном пространстве как «дело о ферме «Гнездо аиста», — сказал Цимбала.

Владелец наднационального холдинга Agrofert Бабиш обвиняется в том, что в 2009 году из состава холдинга была вычленена небольшая фирма под названием «Ферма «Гнездо аиста», на которую была получена субсидия Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), предназначенная для малых и средних фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Позднее фирма » Ферма «Гнездо аиста» снова была включена в состав агрохолдинга.