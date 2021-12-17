В Чехии в пятницу приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.

Правительство состоит из представителей пяти партий — от правоконсервативных до либеральных. Возглавляет его лидер Гражданской демократической партии, профессор-политолог Петр Фиала. Все вошедшие в состав нового кабинета партии были в оппозиции прежнему премьер-министру Андрею Бабишу. По итогам выборов в октябре противники Бабиша получили в парламенте большинство.

Формирование нового кабинета происходило в драматических обстоятельствах — президент Милош Земан, который, по конституции, назначает премьера и правительство, долгое время находился в реанимации из-за обострения хронического заболевания. Впоследствии, однако, его состояние здоровья улучшилось. Земан обещал наложить вето на кандидатуру представителя Пиратской партии Яна Липавского на пост министра иностранных дел, заявляя о его некомпетентности и несогласии с его позицией по ряду вопросов. Это могло бы привести к долгим судебным спорам и задержке с назначением кабинета. Однако новому премьеру удалось убедить Земана уступить. (svoboda.org)