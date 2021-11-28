В Чехии подтвержден случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Чешское телевидение.

Пациент — женщина из Либерецкого края, которая вернулась в Чехию из Намибии через Южную Африку и Дубай. Уточняется, что она вакцинирована и пока что переносит болезнь легко.

В краевой больнице заявили, что отправили ПЦР-тест пациентки для дальнейшего анализа в Национальную справочную лабораторию, которая, по словам представителя учреждения, с большей вероятностью подтвердит инфицирование штаммом «омикрон».

Ранее на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса. В ВОЗ уже выдвинули гипотезу происхождения штамма.