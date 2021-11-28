Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром председателя праволиберальной Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу, передает «Чешское телевидение».

Из-за того, что глава государства заразился коронавирусом и находится на карантине, на церемонии присяги Земана и Фиалу разделяла прозрачная стена.

Мероприятие проходило в загородной резиденции президента.

После церемонии Земан обсудил с Фиалой дальнейшие действия по формированию нового правительства страны. Глава государства сообщил, что он до 13 декабря проведет встречи со всеми кандидатами на посты министров, после этого будет сформирован кабмин.

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