В Чехии начали расследование несостоявшейся поездки вице-премьера в Россию

Национальный центр борьбы с организованной преступностью (НЦБОП) Чехии расследует обстоятельств запланированной поездки первого вице-премьера, министра внутренних дел Яна Гамачека в Россию. Ранее местные СМИ сообщили, что в середине апреля господин Гамачек планировал поехать в Москву, чтобы получить 1 млн доз вакцины «Спутник V» и право провести встречу президентов США и РФ в Праге в обмен на замалчивание скандала о взрыве в Врбетице в 2014 году.

«НЦБОП приступил к расследованию обстоятельств несостоявшейся поездки господина Гамачека в Москву в связи с имеющимися подозрениями в совершении уголовных преступлений, выражающихся в утечке секретной информации и злоупотреблении служебным положением. Контроль за ходом расследования осуществляет генеральная прокуратура в Праге»,— сказал журналистам представитель НЦБОП Ярослав Ибегей. Детали расследования он не уточнил. (kommersant.ru)