«Ценовая политика отелей и авиакомпаний является коммерческим компонентом и не управляется государством».

Об этом сообщил АПА-Экономикс, об этом сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

По его словам, в связи с приближающимся Новым годом авиакомпании повысили цены на билеты, и это объясняется необходимостью возмещения их расходов.

«Но по мере улучшения ситуации цены вновь будут снижены. Не только в Азербайджане, но и в большинстве европейских стран количество авиарейсов сократилось примерно на 30%. При пандемии значительные убытки понесли и отели. В этом году ситуация улучшилась, но постпандемийный период продлится примерно полтора года. Надеемся, что в 2023 году не только в Азербайджане, но и в мире сектор туризма вернется на уровень 2019 года», — отметил Ф.Зенгстшмид.