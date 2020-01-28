В Бундестаге раскритиковали состояние немецкой армии

Состояние германских ВС остается неудовлетворительным, заявил во вторник журналистам спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс, который представил ежегодный доклад о развитии армии в 2019 году.

«Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы», — сказал Бертельс, добавив, что речь идет о том, что в бундесвере по-прежнему «слишком мало материальной базы, слишком мало персонала, слишком много бюрократии».

«Наша армия на протяжении долгих лет должна выполнять задачи, для которых она будет окончательно вооружена и перестроена к 2031 году, она должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру», — отметил он. (РИА Новости)

| 2020-01-28T16:02:12+00:00 28 января 2020, 19:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss