В Бундестаге раскритиковали состояние немецкой армии

Состояние германских ВС остается неудовлетворительным, заявил во вторник журналистам спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс, который представил ежегодный доклад о развитии армии в 2019 году.

«Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы», — сказал Бертельс, добавив, что речь идет о том, что в бундесвере по-прежнему «слишком мало материальной базы, слишком мало персонала, слишком много бюрократии».

«Наша армия на протяжении долгих лет должна выполнять задачи, для которых она будет окончательно вооружена и перестроена к 2031 году, она должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру», — отметил он. (РИА Новости)