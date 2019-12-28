В Будапеште открылся Дом Азербайджана

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой продолжается открытие Домов Азербайджана в местах компактного проживания азербайджанцев за рубежом.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Комитет, 27 декабря в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

В церемонии, переда началом которой прозвучал государственный гимн Азербайджана, принимали участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, заведующая сектором Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова, представитель Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Ибрагим Сафарли, члены Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы, активисты диаспоры и представители медиа.

Напомним, что это третий за последнюю неделю Дом Азербайджана, открытый за рубежом. До этого 24 и 25 декабря прошли аналогичные церемонии открытия в городах Германии Берлин и Кёльн.