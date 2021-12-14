14 декабря в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как передает АПА, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель встретил президента Ильхама Алиева.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Шарль Мишель вспомнил о своем визите в Азербайджан. Была подчеркнута поддержка Евросоюзом усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев выразил признательность Шарлю Мишелю за вклад в эти вопросы.

Также состоялся обмен мнениями о запланированной на сегодня трехсторонней встрече между ЕС, Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы были обсуждены вопросы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Также состоялся обмен мнениями по поводу открытия коммуникаций, вопросов гуманитарного характера и других тем.