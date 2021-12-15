В Брюсселе начался Саммит лидеров стран-членов «Восточного партнерства».

Oб этом написал в «Twitter» пресс-секретарь Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

По его словам, после окончания встречи Президент Совета ЕС и Президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен проведут совместную пресс-конференцию.

Отметим, в саммите в Брюсселе участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Правительство Беларуси не участвует в саммите из-за того, что приостановило участие в «Восточном партнерстве».

Страны-члены ЕС и Восточного партнерства проводят саммит для подтверждения своей приверженности укреплению стабильности и сотрудничества в регионе, определения приоритетов и планов на будущее на основании общих ценностей.