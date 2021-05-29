За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании возросло на 3398 и достигло 4 480 945.

Об этом говорится в сообщении Минздрава страны, передает РТ. Об этом говорится в сообщении Минздрава страны, передает РТ.