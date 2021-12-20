На 54-м году жизни скончался испанский баритон, оперный и поп-исполнитель Карлос Марин, также известный как участник группы Il Divo. Об этом сообщается в Twitter коллектива.

Отмечается, что информация размещена от имени трех других участников ансамбля Урса Бюлера, Себастьена Изамбара и Дэвида Миллера. Они отметили, что на протяжении 17 лет работали вместе, назвав сотрудничество «невероятным путешествием», а также подчеркнули, что им будет не хватать Марина.

«С тяжелым сердцем сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин скончался… Больше никогда не будет другого человека с голосом и духом как у Карлоса», — говорится в посте.

Причина смерти исполнителя не уточняется. Согласно данным The Sun, исполнитель умер от коронавируса в британском Манчестере. В декабре он заразился COVID-19 и был помещен в искусственную кому.

Il Divo является международным квартетом, в состав которого входят певцы с оперными голосами, получившие образование в консерватории. В 2006 году группа попала в книгу рекордов Гиннесса, поскольку стала самым успешным интернациональным поп-проектом.

Карлос Марин начал певческую карьеру в возрасте восьми лет, когда вышел его первый альбом «Маленький Карузо». Впоследствии в Нидерландах Марина стали назвать именно так. Певец учился у Альфредо Крауса и Монтсеррат Кабалье и успешно выступал на оперной сцене. (Газета.ру)