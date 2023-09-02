Бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, Аль-Файед родился в Египте, построил бизнес-империю на Ближнем Востоке, а в 1970-х годах переехал в Великобританию.

Он был владельцем футбольного клуба «Фулхэм», отеля Ritz в Париже и универмага Harrods в Лондоне.

Бизнесмен также дружил с ныне покойным Майклом Джексоном, которому установил памятник возле стадиона «Фулхэма».

В последнее время Аль-Файед почти не появлялся на публике и жил в особняке в графстве Суррей вместе с женой Хайни.