В Британии раскритиковали Россию за «выход» из механизма ООН по Сирии

Выход России из гуманитарного механизма ООН по Сирии является «неоправданным и неприемлемым», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

Кроме того, британский министр обвинил Россию в том, что ее «атаки в Идлибе» расцениваются как «военные преступления».

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о выходе России из механизма ООН по доставке гуманитарной помощи в Сирию и защите госпиталей. При этом российская сторона назвала заявило о «некорректной подаче информации» и подчеркнула, что выполняет свои обязательства гуманитарному праву в Сирии

| 2020-06-29T03:20:00+04:00 29 июня 2020, 10:01|12345 (Пока оценок нет)
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