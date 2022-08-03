Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложили из-за риска взлома. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает РИА «Новости».

По данным газеты, голосование было отложено после предупреждения Британского центра правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, о том, что в голосование могут вмешаться хакеры и изменить его результаты.

Отменить изначальные планы, позволяющие менять свой выбор в процессе голосования, была вынуждена Консервативная партия страны, отмечает The Telegraph.

В статье подчеркивается, что уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован сразу после того, как он отдаст свой голос, то есть свое решение нельзя будет изменить.

Газета также сообщает, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.