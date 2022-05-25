Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает неуместным обсуждение отмены антироссийских санкций в обмен на разблокировку Москвой вывоза зерна с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам Уоллеса, Россия должна «поступить правильно» и позволить перевезти с Украины зерно, предназначенное для «голодающих стран».

Министр также поддержал идею сопровождения судов с украинским зерном кораблями стран черноморского региона. Глава оборонного ведомства добавил, что сопроводить этот груз могут турецкие корабли.