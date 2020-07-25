В Британии отказались расследовать причастность России к отравлению «Новичком»

Дополнительное расследование причин смерти англичанки Дон Стерджес в 2018 году в Эймсбери из-за предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» не должно касаться вопроса причастности России к этому инциденту. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, сообщила газета Salisbury Journal.

Иск в суд подали родственники Стерджес: они сослались на статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), потребовав расширения расследования. Судьи частично удовлетворили жалобу — коронера обяжут расширить список расследуемых причин гибели женщины. Однако они подчеркнули, что вторая статья ЕКПЧ не обязывает расследовать действия иностранных государств даже в том случае, если они привели к чьей-то смерти.

В вердикте судей говорится, что на причастность России и на использование ею запрещенного токсина указывает целый ряд улик. Однако там же отмечается, что «не было и (если смотреть реалистично) не будет уголовного процесса, на котором детали того, как это ужасающее событие стало возможным, будут рассмотрены публично».

Дон Стерджес и Чарли Роули в июне 2018 года получили отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя.

Позже он рассказал, что бутылочку с предполагаемым ядом он нашел в парке и подарил Стерджес, приняв за духи. Британское министерство обороны вскоре заявило о причастности России к гибели женщины, российская сторона отвергла все обвинения (lenta.ru)