В Министерстве иностранных дел Британии опровергли данные о предупредительных выстрелах России по британскому эсминцу Defender в Черном море. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб, его слова передает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

До этого Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. В ведомстве также опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.