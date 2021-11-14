Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс полагает, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Беларуси и Польши. Свою точку зрения она изложила в колонке, опубликованной в субботу в газете The Sunday Telegraph.

«Россия явно несет здесь ответственность, — утверждает Трасс. — Она должна оказать давление на власти Беларуси, чтобы положить конец кризису и начать диалог». «Посмотрите на то, что происходит в Беларуси. Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», — считает Трасс.

«Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу», — пообещала министр. Она напомнила, что британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Беларусью. (ТАСС)