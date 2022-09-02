Береговые службы в Стамбуле начали буксировать севший на мель в Босфоре сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с 3 тыс. тонн кукурузы. Как в пятницу сообщает телеканал NTV, несмотря на начало спасательной операции, сам пролив пока остается закрытым для движения судов.

Как передает ТАСС, специалисты изучили повреждения, которые получило судно и оценили перспективу его транспортировки в безопасное место с помощью буксиров. Корпус осмотрели в том числе и водолазы, чтобы исключить еще большие повреждения из-за схода судна с мели. В настоящее время сухогруз транспортируется в направлении района Ахыркапы, где встанет на якорь для ремонта.

Ожидается, что после отвода судна от основных маршрутов пересечения Босфора власти снова возобновят движение по нему.

173-метровое судно под флагом Либерии село в четверг на мель в проливе Босфор возле стамбульского района Бебек. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало неуправляемо сносить к берегу. Судно смогло остановиться всего в нескольких десятках метрах от набережной, причем его развернуло кормой к берегу.

По предварительным данным, авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.