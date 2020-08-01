В Боливии карантинные ограничения продлили до конца августа

Временное правительство Боливии приняло решение продлить действие карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 31 августа.

Как передает ТАСС, об этом сообщил министр при президенте Йерко Нуньес.

«Кабинет министров решил продлить национальный карантин на определенных условиях с возможностью изменений до 31 августа 2020 года», — приводит его слова газета El Deber.

По словам Нуньес, определять, каким образом будут действовать и контролироваться карантинные меры в каждом департаменте, должны местные власти в координации с центральным правительством.

Министр также сообщил, что правительство издало указ, облегчающий экспорт кислородных баллонов.