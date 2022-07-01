Болгария не намерена менять свою позицию по российским дипломатам, объявленным персонами нон грата. «Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства», — заявил исполняющий обязанности председателя Совета министров Кирил Петков в пятницу, 1 июля. О решении Софии выдворить из страны 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня. Ожидается, что они покинут Болгарию до 3 июля.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова изъявила намерение незамедлительно поставить вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии. Этот шаг неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве, указала она. «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова», — добавила Митрофанова.

В ночь на 1 июля посольство РФ в Софии призвало МИД Болгарии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников. Однако болгарское внешнеполитическое ведомство, по словам Митрофановой, проигнорировало обращение российской стороны.