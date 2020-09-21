В бой идут… женщины?

В последнее время Армения не устает удивлять довольно странными, оторванными от действительности заявлениями и инициативами. Хотя одна цель за всем этим прослеживается довольно явно.

Сейчас к этой кампании подключилась и жена Никола Пашиняна. Как передают армянские СМИ, по инициативе супруги премьер-министра РА Анны Акопян и при поддержке Минобороны РА для женщин будут проведены учения по начальной военной подготовке. Прием заявок начнется 1 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян.

Заявления для участия в этой программе могут подать девушки и женщины в возрасте 18-27 лет.

В рамках программы участницы пройдут подготовку в казарменных условиях в течение 45 дней, приобретая воинские навыки и умения. Повседневная жизнь участников сборов будет организована по стандарту, принятому в Вооруженных силах, согласно распорядку дня воинской части: подъем в 6:30 утра, зарядка, завтрак, занятия в классе и полевых условиях и т.д. Запрещаются посещения, увольнения с места нахождения воинской части, отпуска, а также использование мобильных телефонов с возможностью видеозаписи на территории воинской части.

До включения в программу кандидаты примут участие в собеседовании, пройдут комплексное медицинское обследование, психологическое тестирование (ориентация кандидатов, способность адаптации к условиям службы, стрессоустойчивость и др.), После этого, они сдадут нормативы физической подготовки. По окончании тренинга будет организовано финальное тестирование участников.

Участницы, показавшие наилучшие результаты, при желании будут иметь возможность записаться на службу в ВС Армении в качестве военнослужащего-контрактника, поступив на службу на условиях и по месту, определенных Министерством обороны РА.

Сама Анна Акопян примет участие в учениях в их начале и конце.

Желающие могут отправить заявки (копию паспорта и резюме) в офис Анны Акопян с 1 по 31 октября по адресу [email protected].

Сразу возникает вопрос — что это? И первый же напрашивающийся ответ — очередная попытка нагнетания напряжения внутри армянского общества. Проще говоря, оболванивание населения путем создания панических настроений, и закрепления образа врага за соседними Азербайджаном и Турцией.

В последнее время их глава МИД Зограб Мнацаканян всюду трубит о турецком военном присутствии в Азербайджане, о наличии на нашей территории неких завезенных из Сирии боевиков и о подготовке нашего совместного вторжения в Армению. Возможно, все это части одной черной пиар-кампании.

Еще несколько месяцев назад ничего похожего не наблюдалось, а теперь одно за другим. Вспомним, совсем недавно Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение законопроект о наборе ополченцев в городе Ереван (!). Как будто у Турции или Азербайджана имеются планы по захвату самой Армении, вплоть до того, что гражданскому населению Еревана придется обороняться на улицах города.

Все это смахивает на попытки создания несуществующей реальности — то ли для своего населения, то ли для международного сообщества. И нынешний, попахивающий безумием, призыв к армянским женщинам встать под ружье тоже встраивается в эту картинку.

Вот как прокомментировал происходящее # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Армянское руководство пытается создать впечатление, будто Азербайджан в настоящее время активно готовится к войне против Армении и привлекает на свою сторону Турцию.

В то же время реальная ситуация свидетельствует – действия армянских сил, провокации армянских войск вынуждают Азербайджан адекватно отвечать на них.

И вся эта шумиха, различные действия, исходящие из Еревана, направлены на мобилизацию общественного мнения против Азербайджана. В какой-то степени, на отвлечение общественного мнения от других проблем, более насущных для Армении.

Это также попытка представить внешнеполитическим партнерам Армении ситуацию таким образом, будто ей угрожает Азербайджан, и все население республики готовится сейчас к отражению так называемой азербайджанской агрессии.

И глава МИД Армении ездит по разным странам, призывая их реагировать на «агрессивные действия Азербайджана», и в результате военно-политическая ситуация в регионе складывается таким образом, что армянские провокации чреваты вовлечением внешних сил в наши проблемы – то есть Армения фактически способствует разжиганию локальной войны.

Что конкретно до супруги Пашиняна, судя по всему, ей самой нужно пройти курс психологической реабилитации. Эта женщина, видимо, увлеклась самопиаром, и не понимает, насколько сложна и опасна ситуация в регионе, и что ее последние, безответственные и бессмысленные действия только усугубляют фон, на котором происходят нынешние сложные процессы.