Движение по автомобильной дороге в объезд Лачына, строительство которой завершило правительство Азербайджана, станет возможным в ближайшую неделю.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на презентации дорожной техники и транспортных средств, приобретенных для задействования в проектах дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

«Всего за 10 месяцев проложена альтернативная дорога в объезд Лачына, 22 км которой приходится на территорию Азербайджана, 10 км — Армении. 15 августа азербайджанская часть альтернативной дороги уже была готова. Но так, как армянская сторона не завершила строительство 10 км, проходящих через их территорию, Азербайджанская сторона по просьбе армянской общины, проживающей в Карабахе, также осуществила строительство соединительной дороги длиной 4,8 км, соединяющейся с новой дорогой», — добавил он.