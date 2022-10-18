Украина в ближайшие дни получит от НАТО средства для противодействия иранским дронам-камикадзе, которые Россия активно использует для атак на мирные города.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.»Самое важное, что мы можем сделать, – это выполнить то, что пообещали члены Альянса, активизировать и придать еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана», – заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что «ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины», комментируя действия Ирана. Однако Столтенберг добавил, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны «изменили ситуацию на поле боя».

«Именно поэтому Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины. Это было значительным недостатком российских сил на протяжении всей операции: они ожидали, что смогут взять под контроль воздушное пространство, но этого не произошло», – добавил он.