Защита Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении бывшего президента.

Опрос в Тбилисском городском суде практически завершен — Пенитенциарная служба приняла решение об отводе остававшихся свидетелей со своей стороны.

На заседании в пятницу на вопросы в суде ответила директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе, которая подтвердила резкую потерю веса у бывшего президента, но связала ее с тем, что Саакашвили не подчиняется рекомендациям врачей, потребляет крайне мало калорий и отказывается от внутривенного питания.

Перед этим суд приобщил к делу заключение Национальной службы экспертиза им. Самхараули, которая подвергла сомнению выводы независимой экспертизы центра «Эмпатия» о заболеваниях Саакашвили, в комплексе создающих угрозу для жизни,

Со стороны защиты Саакашвили за время процесса перед судом предстали до 20 свидетелей — участников экспертиз центра «Эмпатия» и совета врачей при Народном защитнике.

В понедельник, 6 февраля, на процессе ожидаются заключительные заявления сторон, после чего суд удалится на совещание.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что судья может огласить решение уже завтра.

«Мы скажем заключительные слова, и судья объявит решение», — заявил Хачапуридзе. По его мнению, прокуратура и пенитенциарная служба не смогли представить суду убедительных доказательств и все зависит от того, «найдет ли судья силы, чтобы противостоять давлению со стороны властей».

Со своей стороны, Минюст Грузии, в чьем ведении находится служба по исполнению наказаний, заявляет, что показания свидетелей защиты были срежессированы, а сам бывший президент симулирует и занимается членовредительством, добиваясь выхода на свободу. (newsgeorgia.ge)