К концу этого года мы планируем провести все экзамены на государственную службу в компьютерном формате.

Как передает АПА, об этом сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Малейка Аббасзаде отметила, что они хотят постепенно применить эту систему и в других экзаменах: «Выпускные экзамены массовые. В них принимают участие более 130 тысяч абитуриентов, поэтому проводить эти экзамены в компьютерном формате в ближайшие 5 лет будет невозможно».