«В последние годы в Азербайджане сделан большой прорыв в отечественном производстве лекарств. Возможно, в ближайшее время будет организована большая пресс-конференция, предоставлена полная информация не только о производстве лекарств, но и о других стратегических шагах, связанных с нашим здравоохранением».

Oб этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, с азербайджанской стороной подписано соглашение о 3-м этапе клинических испытаний «Turkovac»:

«В ближайшее время начнутся клинические испытания «Turkovac» в Азербайджане».