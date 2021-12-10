В Бишкеке задержан иностранец по подозрению в причастности к теракту 2017 года в одном из ночных клубов Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Спецслужбами в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий 8 декабря 2021 в Бишкеке задержан гражданин иностранного государства «М.Ш.Р.» который подозревается в причастности к террористической деятельности.

Установлено, что задержанный имеет причастность к резонансному теракту в одном из клубов Стамбула, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран, сообщили в ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Жертвами теракта, устроенного Абдулькадиром Машариповым в ночном клубе «Рейна» в районе Ортакей в Стамбуле 31 декабря 2017 года стали 39 человек.