В аэропорту Бирмингема в Англии задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в центре Манчестера в 1996 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом северо-западной части Великобритании.

Подозреваемый находится под стражей. Контртеррористическое управление также заявило, что в течение нескольких лет вело повторное расследование взрыва, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.

В июня 1996 года, накануне футбольного матча Россия – Германия, в грузовике на одной из центральных улиц Манчестера была взорвана бомба весом 1,5 тысячи килограммов. Это была самая мощная бомба, взорванная в Великобритании со времён Второй мировой войны.

В результате взрыва никто не погиб, но более 250 человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре города, по оценкам страховых компаний, составил 700 миллионов фунтов стерлингов.

Взрыв организовала Временная ирландская республиканская армия – национально-освободительная организация, которая добивается полной независимости Северной Ирландии от Великобритании. Однако обвинение так и не было никому предъявлено. Летом 2021 года, спустя 25 лет после нападения, полиция заявила о «новых, хотя и ограниченных, возможностях для расследования» после очередного обзора улик. (svoboda.org)