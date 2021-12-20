На факультете журналистики Бакинского государственного университета (БГУ) отметили день рождения ученого-исследователя, профессора вуза, покойного Ширмамеда Гусейнова, сообщает #.

В начале профессорско-преподавательский состав факультета журналистики, супруга Ширмамеда Гусейнова Улькер Гусейнова посетили могилу ученого-исследователя на Второй Аллее почетного захоронения.

Затем на факультете прошло мероприятие, посвященное 97-летию Ширмамеда Гусейнова и презентации книги Улькер Гусейновой «Человек Республики» («Cümhuriyyət adamı»).

Модератор мероприятия, декан факультета журналистики Вугар Алиев рассказал о роли Ширмамеда Гусейнова в азербайджанской журналистике и созданной им научной школе, его деятельности.

Затем супруга видного ученого Улькер Гусейнова, поблагодарив всех за мероприятие, поделилась своими воспоминаниями о Ширмамед муаллиме. Улькер ханум отметила, что в книге собраны статьи о выдающемся ученом, и сейчас идет работа над второй частью издания.

Проректор БГУ по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью Алиш Агамирзаев подчеркнул, что в вузе всегда с большим почтением относились к мастерам пера и ученым, их помнят и эту традицию продолжают. По словам Алиша Агамирзаева, деятельность исследователя-ученого Ширмамеда Гусейнова должным образом оценена.

На мероприятии также выступили профессора факультета журналистики Джахангир Мамедли, Аллахверди Мамедли, Насиман Ягублу, Гамид Велиев, Акиф Рустамов, заместитель декана Самир Мирзаев, показан видеоролик, посвященный памяти учителя — Ширмамеда Гусейнова.