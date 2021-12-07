Иранская делегация не была готова к достижению прогресса на встрече в Вене в рамках седьмого раунда переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение выразила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать планы главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа, который, как отмечают израильские СМИ, вместе с министром обороны Израиля Бени Ганцем приехал в Вашингтон и намерен убедить администрацию США использовать военный вариант для борьбы с разработкой Тегераном ядерной программы. «У каждого президента есть целый спектр вариантов. Я не собираюсь их описывать. Наше желание по-прежнему заключается в дипломатическом пути вперед», — отметила Псаки.

По ее словам, последний раунд переговоров по СВПД «вызвал разочарование». «Иран не пришел за стол переговоров готовым к достижению прогресса», — считает пресс-секретарь Белого дома.

«Все участники переговоров вернулись домой и проводят консультации», — заключила Псаки. (ТАСС)