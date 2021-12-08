Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга высказалась о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Журналисты спросили ее, стоит ли ожидать новых переговоров глав двух государства в формате личной встречи.

«Мне нечего дополнительно сказать по этой теме», — ответила представитель Белого дома.

Говоря о ситуации вокруг Украины, она заявила, что лидеры РФ и Соединенных Штатов будут и дальше продвигаться вперед с целью сделать так, чтобы Москва и Вашингтон «пошли по пути дипломатии».

«Речь идет о деэскалации», — уточнила Жан-Пьер. (Газета.ру)