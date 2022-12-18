Представитель Белого дома заявил, что Украина способна освободить Крым, для этого у нее есть военный потенциал. Об этом он сказал членам Конгресса, добавив, что некоторые чиновники опасаются реакции России, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновника, знакомых с обсуждениями.

По его словам, официальные лица США беспокоятся, что крупномасштабное наступление украинской армии в сторону полуострова может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Украина пока не ставит себе цель вернуть Крым в ближайшее время, отметил представитель Белого дома, отвечая на вопросы членов Конгресса. По его словам, военное наступление на Крым не неизбежно. Однако он признал, что Украина проявляла стойкость и настойчивость на протяжении всей войны в этом вопросе.

Главная проблема заключается в том, что реальная угроза российскому контролю над Крымом может подтолкнуть Путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного устройства, заявили NBC один бывший и два нынешних чиновника. «Это красная линия», — сказал бывший американский чиновник.

Прежде глава Генштаба США Марк Милли высказывал сомнения по поводу возможности освобождение Крыма военными методами.

Тем не менее официальный представитель администрации Белого дома сказал, что ВСУ «продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя». (moscowtimes.ru)